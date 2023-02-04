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    Григорян произнес тост в эфире «Матч ТВ»

    Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян побывал в эфире телеканала «Матч Премьер» (входит в холдинг «Матч ТВ»). В беседе с ведущими тренер заговорил о глупости как явлении.

    В конце слов Григоряна ведущие подняли кружки, сочтя речь тренера за тост. В его конце был упомянут главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев.

    • Григорян не впервые произносит тост в прямом эфире. Такое уже было в октябре.
    • Тренер без работы с прошлого года, когда покинул ЖФК ЦСКА.
    • Григорян-тренер четырежды выигрывал чемпионат России среди женских команд.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2080

      Bozigit 1 час назад

      Гости эфира в напряжении

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2080

      Bozigit 1 час назад

      Такие люди тоже должны быть)

      0
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