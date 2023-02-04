Григорян произнес тост в эфире «Матч ТВ»

Гости эфира в напряжении
Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян побывал в эфире телеканала «Матч Премьер» (входит в холдинг «Матч ТВ»). В беседе с ведущими тренер заговорил о глупости как явлении.
В конце слов Григоряна ведущие подняли кружки, сочтя речь тренера за тост. В его конце был упомянут главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев.
- Григорян не впервые произносит тост в прямом эфире. Такое уже было в октябре.
- Тренер без работы с прошлого года, когда покинул ЖФК ЦСКА.
- Григорян-тренер четырежды выигрывал чемпионат России среди женских команд.
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