Григорян произнес тост в эфире «Матч ТВ»

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян побывал в эфире телеканала «Матч Премьер» (входит в холдинг «Матч ТВ»). В беседе с ведущими тренер заговорил о глупости как явлении.

В конце слов Григоряна ведущие подняли кружки, сочтя речь тренера за тост. В его конце был упомянут главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев.

Григорян не впервые произносит тост в прямом эфире. Такое уже было в октябре.

Тренер без работы с прошлого года, когда покинул ЖФК ЦСКА.

Григорян-тренер четырежды выигрывал чемпионат России среди женских команд.

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