Аленичев назвал два условия для Дзюбы, чтобы найти команду в России

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев порассуждал о будущем нападающего Артема Дзюбы, который остается без команды почти три месяца.

«У Артема несладкий характер. Он может взорвать команду. Ни одному тренеру это не надо.

И второе – финансовый вопрос. Требования немного завышены. Хотя, мне бы очень хотелось, чтобы Артeм поиграл ещe год-два.

В Турции он уже побывал. В Европу – нет. Думаю, что в Азию или Саудовскую Аравию – да. Такие разговоры ходили.

Но он может приносить пользу и российским клубам, если снизит финансовые запросы и перестанет портить атмосферу в раздевалке», – заявил Аленичев.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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