Аленичев назвал два условия для Дзюбы, чтобы найти команду в России

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев порассуждал о будущем нападающего Артема Дзюбы, который остается без команды почти три месяца.
«У Артема несладкий характер. Он может взорвать команду. Ни одному тренеру это не надо.
И второе – финансовый вопрос. Требования немного завышены. Хотя, мне бы очень хотелось, чтобы Артeм поиграл ещe год-два.
В Турции он уже побывал. В Европу – нет. Думаю, что в Азию или Саудовскую Аравию – да. Такие разговоры ходили.
Но он может приносить пользу и российским клубам, если снизит финансовые запросы и перестанет портить атмосферу в раздевалке», – заявил Аленичев.
- 34-летний Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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Источник: «Комсомольская правда»