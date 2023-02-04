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    Аленичев назвал два условия для Дзюбы, чтобы найти команду в России

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев порассуждал о будущем нападающего Артема Дзюбы, который остается без команды почти три месяца.

    «У Артема несладкий характер. Он может взорвать команду. Ни одному тренеру это не надо.

    И второе – финансовый вопрос. Требования немного завышены. Хотя, мне бы очень хотелось, чтобы Артeм поиграл ещe год-два.

    В Турции он уже побывал. В Европу – нет. Думаю, что в Азию или Саудовскую Аравию – да. Такие разговоры ходили.

    Но он может приносить пользу и российским клубам, если снизит финансовые запросы и перестанет портить атмосферу в раздевалке», – заявил Аленичев.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 14:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16867

      NewLife 1 час назад

      А какие у Бомбардира условия, чтобы зюба больше не появлялся на его страницах ?

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