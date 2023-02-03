Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ахметов: «Сборная России претендовала бы на победу в Кубке Азии»

    Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    — Главное для сборной играть все время.Понятно, что уровень в Азии и Европе разный. Хочется играть на самом высоком уровне, но лучше играть, чем не играть. Решать все равно не нам. Главное, чтобы все решилось, как можно лучше для сборной и для футболистов.

    — Сборная России могла бы претендовать на победу в Кубке Азии?

    — Конечно. Думаю, что так бы и было.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • В декабре РФС отложил вопрос перехода в АФК.
    • На счету Ахметова 8 матчей за сборную России.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Он способен возглавить европейский клуб». Камоцци назвал лучшего тренера РПЛ 1
    Селюк предложил назначать в сборную России на каждый сбор нового главного тренера 5
    Петржела: «Ни за какие деньги не поеду работать в Россию» 9
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2023 23:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11