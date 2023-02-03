Ахметов: «Сборная России претендовала бы на победу в Кубке Азии»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

— Главное для сборной играть все время.Понятно, что уровень в Азии и Европе разный. Хочется играть на самом высоком уровне, но лучше играть, чем не играть. Решать все равно не нам. Главное, чтобы все решилось, как можно лучше для сборной и для футболистов.

— Сборная России могла бы претендовать на победу в Кубке Азии?

— Конечно. Думаю, что так бы и было.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

В декабре РФС отложил вопрос перехода в АФК.

На счету Ахметова 8 матчей за сборную России.

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