«Ужасное, кошмарное решение». Митрески – об отстранении российского футбола

Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески раскритиковал решение ФИФА и УЕФА отстранить российский футбол.

— Как считаешь, насколько оправдано отстранение российского футбола?

— По-моему, никак не оправдано. Зачем спорт в политике? Это ужасное, кошмарное решение. Почему спортсмены не участвуют в международных соревнованиях? И это касается не только футбола. Может мне это кто-то объяснить? И как без российских клубов в еврокубках? Как быть без России на чемпионатах мира и Европы? Для меня, как для спортсмена, непонятно, как можно мешать политику и спорт.

В декабре РФС рассматривал вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), но решил отложить вопрос.

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