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  • «Ужасное, кошмарное решение». Митрески – об отстранении российского футбола

«Ужасное, кошмарное решение». Митрески – об отстранении российского футбола

3 февраля 2023, 21:11
2

Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески раскритиковал решение ФИФА и УЕФА отстранить российский футбол.

— Как считаешь, насколько оправдано отстранение российского футбола?

— По-моему, никак не оправдано. Зачем спорт в политике? Это ужасное, кошмарное решение. Почему спортсмены не участвуют в международных соревнованиях? И это касается не только футбола. Может мне это кто-то объяснить? И как без российских клубов в еврокубках? Как быть без России на чемпионатах мира и Европы? Для меня, как для спортсмена, непонятно, как можно мешать политику и спорт.

  • В декабре РФС рассматривал вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), но решил отложить вопрос.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (2)
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R_a_i_n
1675457163
Что тут не понятно. Дядя сказал, Гейропа исполнила...
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alefreddy
1675496660
ЛГБТ рулит
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