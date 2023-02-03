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    «Ужасное, кошмарное решение». Митрески – об отстранении российского футбола

    Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески раскритиковал решение ФИФА и УЕФА отстранить российский футбол.

    — Как считаешь, насколько оправдано отстранение российского футбола?

    — По-моему, никак не оправдано. Зачем спорт в политике? Это ужасное, кошмарное решение. Почему спортсмены не участвуют в международных соревнованиях? И это касается не только футбола. Может мне это кто-то объяснить? И как без российских клубов в еврокубках? Как быть без России на чемпионатах мира и Европы? Для меня, как для спортсмена, непонятно, как можно мешать политику и спорт.

    • В декабре РФС рассматривал вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), но решил отложить вопрос.

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    Источник: «Матч ТВ»

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