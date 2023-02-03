Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о том, что полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна связывают с переходом в «Челси».

– В сети можно часто увидеть мнение: «Раз Мудрик появился в «Челси», то Захаряна теперь там точно не будет из‑за отношений России и Украины». Как реагируете на такое?

– Это чушь собачья. Никто не будет смотреть на то, кто украинец, а кто россиянин. И я бы вообще не хотел все политизировать. Надо, наоборот, все вести к объединению, дружбе, миру.

Не надо видеть во всем политическую подоплеку. Не надо далеко ходить. Азербайджанцы, как правило, не берут к себе в команды армян и игроков, которые выступали в Армении.

Но (Сергей) Галицкий же тоже армянин, по сути, но взял из «Карабаха» футболиста – Кади (Боржеса). И что, теперь Галицкий предатель армянского народа? При желании что угодно можно раздуть.

Ну пошел Мудрик в «Челси», и слава богу. Я тут тоже поучаствовал в переходе (украинского полузащитника Виктора) Цыганкова в «Жирону». И никакая политическая составляющая не повлияла.

Мне‑то какая разница, украинец он, азербайджанец или еще кто? Поверьте, если «Челси» действительно будет заинтересован в приобретении российского футболиста, никакой проблемы не будет.

– А в целом как к слухам про «Челси» и Захаряна относитесь?

– Думаю, изначально это в большей степени был агентский вброс, как обычно у нас это происходит. Так что не верю в этот переход.

Захарян – футболист немножко не про «Челси». Ему порой и в российском чемпионате «физики» не хватает, что говорить об Англии.

Ему лучше играть в Испании, этот стиль ему больше подходит. Поэтому и важно иметь хорошего менеджера‑наставника, который скажет, где лучше играть.

Своим футболистам я указываю, куда переходить, а не они мне. Если я вижу, что в каком‑то месте он будет не востребован, зачем туда идти?

У каждого игрока свои данные, менталитет. Поэтому и (Генрих) Мхитарян не так феерил в Англии, не был так ярок. Он поехал в Италию и смотрится там хорошо.

– Вы говорите, что Захарян бы мог неплохо смотреться в Испании. А его фамилия там звучит вообще?

– Да нет, так же не бывает. Есть миллион футболистов таких во всех регионах. Чтобы начали говорить, нужно иметь человека, который тебя представит.

А то часто можно услышать в России о том, кем интересовалась «Барселона». Но единственный из россиян, кого она хотела купить – (Андрей) Аршавин.

И то, именно я с (Жоаном) Лапортой договорился. Другое дело, его не отпустили, а уже потом он в «Арсенал» перешел. Жаль. Андрей был отличным футболистом, в «Барселоне» бы вообще раскрылся.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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