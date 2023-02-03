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    Канчельскис: «Клуб из России никогда не выиграет Лигу чемпионов»

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис считает, что российские клубы никогда не выиграют Лигу чемпионов.

    «У нашего поколения футболистов была другая система тренировок. Сейчас же российские игроки слишком ранимые — то одно место болит, то другое, то что-то делать не хотят. У нас были характер, стремление и воспитание!

    Сейчас теоретики говорят, что надо все через мяч тренировать, как в Европе, но они сами-то не видели, как все устроено в европейских командах. Они там не играли, поэтому это просто смешно. Ну, дай бог им здоровья.

    В СССР у нас были совсем другие понятия в спорте, и жили мы, кстати, как обычные люди — на базе, в общежитиях. И все было нормально.

    Лигу Европы (Кубок УЕФА) мы уже выигрывали, а Лигу чемпионов никогда наш клуб не возьмет. Я не верю, что это когда-то произойдет. Я еще 25 лет назад говорил, что наш футбол не будет прогрессировать, но не думал, что настолько все плачевно будет, конечно.

    Крикуны рассказывают сказки, что все хорошо в футболе — пусть продолжают орать», — заявил Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2844

      nemolod 24 минуты назад

      Ну прям Америку открыл!

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      Рейтинг: +24124

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ни за что не поверю! )))

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      Рейтинг: +6293

      Добрый Бобер 1 час назад

      Ну, во-первых, "никогда", это ооочень долго и уже поэтому это спорное утверждение. Во-вторых, я бы согласился с утверждением, что наша сборная никогда не станет чемпионом мира по футболу, так же как и сборная Бразилии никогда не станет чемпионом мира по хоккею. Примерно так сказал когда-то Пеле, и по-моему он прав. ЛЧ российская команда может взять, если в нападении будут игроки уровня Мбапе и Неймара, а в защите Варана и Рамоса.

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      Рейтинг: +212

      eugen-han 1 час назад

      Пожалуй от части соглашусь. Канчельскис сам вольно или невольно даёт понять, что равняться на европейский футбол не стоит, а старая система нашего футбола так или иначе была лучше. Ну так хватит тогда брать за образец всё то, что оттуда, в частности слишком много внимания уделяем системе подготовки из стран Бенилюкса, чемпионаты которых были тогда на одном уровне с нами, но после развала СССР в разы их уровень и качество упало.
      Параллель можно провести с хоккеем, когда в 90-х небезызвестный Фетисов перенес из-за океана систему подготовки, то наш хоккей мягко говоря стал деградировать, и если что-то осталось, то это по инерции от старой школы.

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      Рейтинг: +12974

      Алексей З 1 час назад

      Если учесть , что ЛЧ выигрывают только из ТОП-5 лиг, то утверждение Канчельскиса может повторить вся остальная Европа.
      Посыл в СССР сплошное лукавство. Ваше поколение ничем не запомнилось, только скандалами.

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      Рейтинг: +425

      aldo conte 2 часа назад

      Как можно выиграть ЛЧ, если мы собираемся переходить в Азию?

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      Рейтинг: +378

      НикКин 2 часа назад

      Ну если только купят победу и так то да я согласен с ним полностью

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      Рейтинг: +1886

      lek! 2 часа назад

      Соглашусь с ним , как в нашем футболе закончится коррупция может и дойдем 12 ЛЧ

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