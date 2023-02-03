Канчельскис: «Клуб из России никогда не выиграет Лигу чемпионов»

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис считает, что российские клубы никогда не выиграют Лигу чемпионов.

«У нашего поколения футболистов была другая система тренировок. Сейчас же российские игроки слишком ранимые — то одно место болит, то другое, то что-то делать не хотят. У нас были характер, стремление и воспитание!

Сейчас теоретики говорят, что надо все через мяч тренировать, как в Европе, но они сами-то не видели, как все устроено в европейских командах. Они там не играли, поэтому это просто смешно. Ну, дай бог им здоровья.

В СССР у нас были совсем другие понятия в спорте, и жили мы, кстати, как обычные люди — на базе, в общежитиях. И все было нормально.

Лигу Европы (Кубок УЕФА) мы уже выигрывали, а Лигу чемпионов никогда наш клуб не возьмет. Я не верю, что это когда-то произойдет. Я еще 25 лет назад говорил, что наш футбол не будет прогрессировать, но не думал, что настолько все плачевно будет, конечно.

Крикуны рассказывают сказки, что все хорошо в футболе — пусть продолжают орать», — заявил Канчельскис.

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