Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис: «Клуб из России никогда не выиграет Лигу чемпионов»

Канчельскис: «Клуб из России никогда не выиграет Лигу чемпионов»

3 февраля 2023, 10:48
7

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис считает, что российские клубы никогда не выиграют Лигу чемпионов.

«У нашего поколения футболистов была другая система тренировок. Сейчас же российские игроки слишком ранимые — то одно место болит, то другое, то что-то делать не хотят. У нас были характер, стремление и воспитание!

Сейчас теоретики говорят, что надо все через мяч тренировать, как в Европе, но они сами-то не видели, как все устроено в европейских командах. Они там не играли, поэтому это просто смешно. Ну, дай бог им здоровья.

В СССР у нас были совсем другие понятия в спорте, и жили мы, кстати, как обычные люди — на базе, в общежитиях. И все было нормально.

Лигу Европы (Кубок УЕФА) мы уже выигрывали, а Лигу чемпионов никогда наш клуб не возьмет. Я не верю, что это когда-то произойдет. Я еще 25 лет назад говорил, что наш футбол не будет прогрессировать, но не думал, что настолько все плачевно будет, конечно.

Крикуны рассказывают сказки, что все хорошо в футболе — пусть продолжают орать», — заявил Канчельскис.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц 18
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3! 8
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lek!
1675411910
Соглашусь с ним , как в нашем футболе закончится коррупция может и дойдем 1\2 ЛЧ
Ответить
НикКин
1675412538
Ну если только купят победу и так то да я согласен с ним полностью
Ответить
aldo conte
1675413135
Как можно выиграть ЛЧ, если мы собираемся переходить в Азию?
Ответить
eugen-han
1675414619
Пожалуй от части соглашусь. Канчельскис сам вольно или невольно даёт понять, что равняться на европейский футбол не стоит, а старая система нашего футбола так или иначе была лучше. Ну так хватит тогда брать за образец всё то, что оттуда, в частности слишком много внимания уделяем системе подготовки из стран Бенилюкса, чемпионаты которых были тогда на одном уровне с нами, но после развала СССР в разы их уровень и качество упало. Параллель можно провести с хоккеем, когда в 90-х небезызвестный Фетисов перенес из-за океана систему подготовки, то наш хоккей мягко говоря стал деградировать, и если что-то осталось, то это по инерции от старой школы.
Ответить
Добрый Бобер
1675415388
Ну, во-первых, "никогда", это ооочень долго и уже поэтому это спорное утверждение. Во-вторых, я бы согласился с утверждением, что наша сборная никогда не станет чемпионом мира по футболу, так же как и сборная Бразилии никогда не станет чемпионом мира по хоккею. Примерно так сказал когда-то Пеле, и по-моему он прав. ЛЧ российская команда может взять, если в нападении будут игроки уровня Мбапе и Неймара, а в защите Варана и Рамоса.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1675416245
Ни за что не поверю! )))
Ответить
nemolod
1675419297
Ну прям Америку открыл!
Ответить
Главные новости
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
4
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
4
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
4
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
5
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
3
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
11
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
4
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
27
Все новости
Все новости
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
2
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
1
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
7
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
11
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
4
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
2
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
6
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
1
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
13
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
27
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
23
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
11
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
10
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
3
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
5
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
54
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
15
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+