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Абаскаль отреагировал на обращение «Зенита» в CAS

3 февраля 2023, 10:27
3

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал решение «Зенита» подать жалобу в CAS на дисквалификацию своих игроков за драку в матче со «Спартаком».

«Это дело «Зенита», они имеют право. Они делают так, как считают нужным, мы — тоже. Мы не комментируем действия других клубов», — сказал Абаскаль.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
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zigbert
1675413777
Разумный ответ человека занимающегося своим делом.
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alex1004
1675425398
Что они заладили в заголовках "Джикия отреагировал", "Абаскаль отреагировал". Им задали вопросы - они в той или иной степени ушли от ответа. Где реакция?
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