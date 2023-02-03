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    Абаскаль отреагировал на обращение «Зенита» в CAS

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал решение «Зенита» подать жалобу в CAS на дисквалификацию своих игроков за драку в матче со «Спартаком».

    «Это дело «Зенита», они имеют право. Они делают так, как считают нужным, мы — тоже. Мы не комментируем действия других клубов», — сказал Абаскаль.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4265

      Питерский князь 1 час назад

      А я уже понадеялся, что он повесился.
      :)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100184

      zigbert 1 час назад

      Разумный ответ человека занимающегося своим делом.

      1
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