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    Орлов: «Может, УЕФА разрешит «Зениту» временно играть в азиатской Лиге чемпионов?»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

    – Сейчас немного затихла история с нашим переходом в Азию.

    — Вы говорили, что не стоит туда переходить.

    — Да. Но считаю, что-все-таки один важный вопрос надо проработать в этом направлении.

    — Это какой?

    — Надо узнать у УЕФА, возможно ли участие того же «Зенита» временно, хотя бы на один сезон, в азиатской Лиге чемпионов.

    — УЕФА не разрешит либо предложит переходить нам в Азию.

    — Почему? Надо эту тему прощупать. Ну нашим же клубам нужно где-то играть. Если пока не пускают в Европу, может быть, можно какое-то время выступить в Азии, а потом вернуться назад?

    Это в любом случае вызовет интерес у наших болельщиков. Но повторюсь: сначала нужно получить разрешение УЕФА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +845

      Спартач80 2 минуты назад

      Фуууууу....И этот туда же-немытыши,вы вызываете отвращение,своими ползаниями на коленках перед уефа.

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      Рейтинг: +3471

      Ziklop 3 минуты назад

      типо вне конкурса, вне правил? в нашем мире возможно всё, главное отблагодарить кого надо! в такой расклад вериться с трудом.

      0
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      Рейтинг: +12269

      DeStar 4 минуты назад

      ну вообще дебилок конечно)) как ребенок рассуждает

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      Рейтинг: +10

      520de 5 минут назад

      Пpогнозы футбoльных матчей bets-info.ru

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      Рейтинг: +12951

      Алексей З 21 минуту назад

      Он что дурак или притворяется ?

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      Рейтинг: +704

      SanInstructor > Алексей З 4 минуты назад

      старость...

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