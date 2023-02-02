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  • Орлов: «Может, УЕФА разрешит «Зениту» временно играть в азиатской Лиге чемпионов?»

Орлов: «Может, УЕФА разрешит «Зениту» временно играть в азиатской Лиге чемпионов?»

2 февраля 2023, 18:59
7

Комментатор Геннадий Орлов высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

– Сейчас немного затихла история с нашим переходом в Азию.

— Вы говорили, что не стоит туда переходить.

— Да. Но считаю, что-все-таки один важный вопрос надо проработать в этом направлении.

— Это какой?

— Надо узнать у УЕФА, возможно ли участие того же «Зенита» временно, хотя бы на один сезон, в азиатской Лиге чемпионов.

— УЕФА не разрешит либо предложит переходить нам в Азию.

— Почему? Надо эту тему прощупать. Ну нашим же клубам нужно где-то играть. Если пока не пускают в Европу, может быть, можно какое-то время выступить в Азии, а потом вернуться назад?

Это в любом случае вызовет интерес у наших болельщиков. Но повторюсь: сначала нужно получить разрешение УЕФА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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DeStar
1675355101
ну вообще дебилок конечно)) как ребенок рассуждает
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Ziklop
1675355161
типо вне конкурса, вне правил? в нашем мире возможно всё, главное отблагодарить кого надо! в такой расклад вериться с трудом.
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Эном айс
1675356087
Грелка остыла...
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шахта Заполярная
1675367945
Орлов в твоем возрасте с бухлом пора завязывать, а пить таблетки во время.
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alp
1675369229
на двух стульях сидеть невозможно.
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эд100
1675369679
это мода такая пошла??? всё что про зенит так плохо пахнет. давай старый, закапывай их глубже.
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Каратель помойников
1675400180
какой клуб такой и флюгер...дно и днище всегда рядом
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