Орлов: «Может, УЕФА разрешит «Зениту» временно играть в азиатской Лиге чемпионов?»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.
– Сейчас немного затихла история с нашим переходом в Азию.
— Вы говорили, что не стоит туда переходить.
— Да. Но считаю, что-все-таки один важный вопрос надо проработать в этом направлении.
— Это какой?
— Надо узнать у УЕФА, возможно ли участие того же «Зенита» временно, хотя бы на один сезон, в азиатской Лиге чемпионов.
— УЕФА не разрешит либо предложит переходить нам в Азию.
— Почему? Надо эту тему прощупать. Ну нашим же клубам нужно где-то играть. Если пока не пускают в Европу, может быть, можно какое-то время выступить в Азии, а потом вернуться назад?
Это в любом случае вызовет интерес у наших болельщиков. Но повторюсь: сначала нужно получить разрешение УЕФА.
Источник: «Спорт-Экспресс»