Орлов: «Может, УЕФА разрешит «Зениту» временно играть в азиатской Лиге чемпионов?»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

– Сейчас немного затихла история с нашим переходом в Азию.

— Вы говорили, что не стоит туда переходить.

— Да. Но считаю, что-все-таки один важный вопрос надо проработать в этом направлении.

— Это какой?

— Надо узнать у УЕФА, возможно ли участие того же «Зенита» временно, хотя бы на один сезон, в азиатской Лиге чемпионов.

— УЕФА не разрешит либо предложит переходить нам в Азию.

— Почему? Надо эту тему прощупать. Ну нашим же клубам нужно где-то играть. Если пока не пускают в Европу, может быть, можно какое-то время выступить в Азии, а потом вернуться назад?

Это в любом случае вызовет интерес у наших болельщиков. Но повторюсь: сначала нужно получить разрешение УЕФА.