Трабукки: «Миранчук – среди главных звезд «Торино»

Футбольный агент Марко Трабукки высказался об игре полузащитника Алексея Миранчука за «Торино».

— Руководство «Торино», болельщики, пресса — все согласны, что Миранчук, Риччи и Саша Лукич — это самые большие звезды команды.

— «Аталанта» наверняка захочет отбить 14,5 миллиона евро за Миранчука. Потянет ли «Торино» такую сумму трансфера?

— Потянет. Думаю, что Миранчук заслужил такую инвестицию от «Торино».

— Есть ли в Италии еще желающие приобрести Миранчука?

— Если он продолжит играть так, как он сейчас играет за «Торино», летом будет очень много желающих.

— В том числе из топ-клубов?

— Не исключено.

В этом сезоне у Миранчука 15 матчей, 4 гола, 3 ассиста.

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