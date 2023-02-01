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    Трабукки: «Миранчук – среди главных звезд «Торино»

    Футбольный агент Марко Трабукки высказался об игре полузащитника Алексея Миранчука за «Торино».

    — Руководство «Торино», болельщики, пресса — все согласны, что Миранчук, Риччи и Саша Лукич — это самые большие звезды команды.

    — «Аталанта» наверняка захочет отбить 14,5 миллиона евро за Миранчука. Потянет ли «Торино» такую сумму трансфера?

    — Потянет. Думаю, что Миранчук заслужил такую инвестицию от «Торино».

    — Есть ли в Италии еще желающие приобрести Миранчука?

    — Если он продолжит играть так, как он сейчас играет за «Торино», летом будет очень много желающих.

    — В том числе из топ-клубов?

    — Не исключено.

    • В этом сезоне у Миранчука 15 матчей, 4 гола, 3 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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