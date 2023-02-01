Трабукки: «Миранчук – среди главных звезд «Торино»

Футбольный агент Марко Трабукки высказался об игре полузащитника Алексея Миранчука за «Торино».
— Руководство «Торино», болельщики, пресса — все согласны, что Миранчук, Риччи и Саша Лукич — это самые большие звезды команды.
— «Аталанта» наверняка захочет отбить 14,5 миллиона евро за Миранчука. Потянет ли «Торино» такую сумму трансфера?
— Потянет. Думаю, что Миранчук заслужил такую инвестицию от «Торино».
— Есть ли в Италии еще желающие приобрести Миранчука?
— Если он продолжит играть так, как он сейчас играет за «Торино», летом будет очень много желающих.
— В том числе из топ-клубов?
— Не исключено.
- В этом сезоне у Миранчука 15 матчей, 4 гола, 3 ассиста.
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Источник: «РБ Спорт»