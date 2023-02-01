Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Абаскаль объяснил, зачем «Спартак» согласился сыграть в Зимнем кубке РПЛ

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об участии команды в Зимнем кубке РПЛ.

    «Всегда интересно получить опыт с другими командами из других стран. Но и этот турнир — хорошая возможность. Нужно ей воспользоваться. Посмотреть, в каком состоянии находится команда.

    У меня в Швейцарии был опыт, когда мы по четыре раза играли с одними и теми же командами. Матчи с разными командами дают, в свою очередь, определeнный опыт. Но в любом случае этот турнир – возможность чем-то пользоваться», — сказал Абаскаль.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Бердыев назвал три российских клуба, чей футбол его вдохновляет 4
    Абаскаль ответил на вопрос об интересе «Севильи» 2
    Абаскаль оценил зимнюю трансферную кампанию «Спартака» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:51
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2268

      моэм 14 минут назад

      Абаскалю , а тем более Ивичу и Бердыеву этот турнир нужен как воздух , чтобы в относительно боевой обстановке понять что за команда оказалась у них в руках .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -40

      diamondfan 31 минуту назад

      Так а с кем там играть? Со Шлюхами Спараковскими, эТО БРЕД, ДЛЯ ДЕБИЛОВ!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11