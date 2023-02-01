Абаскаль объяснил, зачем «Спартак» согласился сыграть в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об участии команды в Зимнем кубке РПЛ.

«Всегда интересно получить опыт с другими командами из других стран. Но и этот турнир — хорошая возможность. Нужно ей воспользоваться. Посмотреть, в каком состоянии находится команда.

У меня в Швейцарии был опыт, когда мы по четыре раза играли с одними и теми же командами. Матчи с разными командами дают, в свою очередь, определeнный опыт. Но в любом случае этот турнир – возможность чем-то пользоваться», — сказал Абаскаль.

Турнир пройдeт в Абу-Даби с 2 по 11 февраля.

В нем примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

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