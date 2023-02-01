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    В «Севилье» прокомментировали новость об интересе к Абаскалю

    Директор по связям с общественностью «Севильи» Хесус Гомез прокомментировал информацию об интересе испанского клуба к тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

    «Севилья» интересовалась Гильермо Абаскалем? У «Севильи» есть тренер Хорхе Сампаоли, клуб доволен его работой», — сказал Гомез.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.
    • Московский клуб ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +322

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      В Севилье задали резонный вопрос: - Кто это? Откуда взялся этот выскочка физрук? Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +100147

      zigbert 1 час назад

      Да пока нет никаких предпосылок чтобы Абаскаль покинул Спартак.

      0
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      Рейтинг: +24088

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Всё предельно понятно, идёт подготовка к отъезду рыжего. Или бегству.

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