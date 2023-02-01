В «Севилье» прокомментировали новость об интересе к Абаскалю

Директор по связям с общественностью «Севильи» Хесус Гомез прокомментировал информацию об интересе испанского клуба к тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Севилья» интересовалась Гильермо Абаскалем? У «Севильи» есть тренер Хорхе Сампаоли, клуб доволен его работой», — сказал Гомез.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.

Московский клуб ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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