В «Севилье» прокомментировали новость об интересе к Абаскалю

Директор по связям с общественностью «Севильи» Хесус Гомез прокомментировал информацию об интересе испанского клуба к тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.
«Севилья» интересовалась Гильермо Абаскалем? У «Севильи» есть тренер Хорхе Сампаоли, клуб доволен его работой», — сказал Гомез.
- Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.
- Московский клуб ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.
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Источник: «Чемпионат»