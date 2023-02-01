Каррера назвал самого талантливого игрока, с которым он работал в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кто был самым талантливым футболистом в московском клубе во времена его работы.
«Было несколько хороших игроков, но самым талантливым был Луис Адриано!
Из нынешних игроков «Спартака» самым талантливым могу назвать Промеса! К их уровню был близок Джано и Александр Самедов», – сказал Каррера.
- Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
- При нем команда выиграла РПЛ.
- Луис Адриано играл за клуб с 2017 по 2019-й. Форвард забил 19 голов в 59 матчах.
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Источник: «Спорт-Экспресс»