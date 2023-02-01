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    Каррера назвал самого талантливого игрока, с которым он работал в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кто был самым талантливым футболистом в московском клубе во времена его работы.

    «Было несколько хороших игроков, но самым талантливым был Луис Адриано!

    Из нынешних игроков «Спартака» самым талантливым могу назвать Промеса! К их уровню был близок Джано и Александр Самедов», – сказал Каррера.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
    • При нем команда выиграла РПЛ.
    • Луис Адриано играл за клуб с 2017 по 2019-й. Форвард забил 19 голов в 59 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +150

      Atyrau85 31 минуту назад

      Самедов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100147

      zigbert 1 час назад

      Джано из за своих травм так и не раскрыл свой талант. Самедов уже заканчивал свою футбольную карьеру и на целый матч его не всегда хватало. Адриано был великолепен, игрок с хорошим голевым чутьем. Ну а Промес до сих пор играет и является одним из лидеров Спартака.

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      Ответить
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      Рейтинг: +793

      7:1 2 часа назад

      это тот, который бегал с куском белого ковролина на голове?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +874

      Suvorov51 > 7:1 1 час назад

      СЕМЕРО ОДНОГО ПРУТ

      0
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