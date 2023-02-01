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    «Барселона» опоздала на минуту с подписанием 21-летнего мексиканского защитника

    «Барселона» была близка к подписанию защитника Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо.

    Каталонцы договорились об аренде 21-летнего мексиканца, но не успели подать документы – трансферное окно закрылось за несколько секунд до этого.

    «Барса» сегодня проведет консультации с ФИФА по поводу этой ситуации.

    • Араухо забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 40 матчах за «Гэлакси».
    • Его рыночная цена – 6 миллионов евро.
    • Он выступает на позиции правого защитника.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +831

      Lipatoff 4 минуты назад

      Пусть Кунде справа играет, деньги хоть сэкономят, а летом приобретут Павара

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