«Барселона» опоздала на минуту с подписанием 21-летнего мексиканского защитника

«Барселона» была близка к подписанию защитника Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо.
Каталонцы договорились об аренде 21-летнего мексиканца, но не успели подать документы – трансферное окно закрылось за несколько секунд до этого.
«Барса» сегодня проведет консультации с ФИФА по поводу этой ситуации.
- Араухо забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 40 матчах за «Гэлакси».
- Его рыночная цена – 6 миллионов евро.
- Он выступает на позиции правого защитника.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо