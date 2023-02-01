«Барселона» опоздала на минуту с подписанием 21-летнего мексиканского защитника

«Барселона» была близка к подписанию защитника Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо.

Каталонцы договорились об аренде 21-летнего мексиканца, но не успели подать документы – трансферное окно закрылось за несколько секунд до этого.

«Барса» сегодня проведет консультации с ФИФА по поводу этой ситуации.

Араухо забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 40 матчах за «Гэлакси».

Его рыночная цена – 6 миллионов евро.

Он выступает на позиции правого защитника.

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