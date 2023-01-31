«Дешевое повидло. Слава богу, что ушел». Пономарев – об игроке ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал уход нападающего Адольфо Гайча в аренду в «Верону».

«Слава богу, что ушел – три года с ним мучились! Всe лечился ходил – e‑моe, да сколько ж можно‑то? Дурака валяет здоровый мужик, всe болеет. Не знаю, зачем «Верона» его взяла. Не думаю, что он будет там долго играть.

Когда он только пришел в ЦСКА, то показал хорошие качества. Но потом оказалось, что он так – дешевое повидло. Посидел три года, пополучал хорошую зарплату, покушал, потренировался – всe нормально. Пускай в «Вероне» потрудится – посмотрим, я буду за ним следить», – сказал Пономарев.

Сообщалось, что сделка обойдется «Вероне» в 500 тысяч евро. Итальянцы полностью возьмут на себя зарплату игрока.

Необязательная опция выкупа составит 6,5+0,5 миллионов евро.

В случае ее активации ЦСКА в будущем получит 15 процентов от перепродажи Гайча.

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