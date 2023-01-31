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    «Дешевое повидло. Слава богу, что ушел». Пономарев – об игроке ЦСКА

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал уход нападающего Адольфо Гайча в аренду в «Верону».

    «Слава богу, что ушел – три года с ним мучились! Всe лечился ходил – e‑моe, да сколько ж можно‑то? Дурака валяет здоровый мужик, всe болеет. Не знаю, зачем «Верона» его взяла. Не думаю, что он будет там долго играть.

    Когда он только пришел в ЦСКА, то показал хорошие качества. Но потом оказалось, что он так – дешевое повидло. Посидел три года, пополучал хорошую зарплату, покушал, потренировался – всe нормально. Пускай в «Вероне» потрудится – посмотрим, я буду за ним следить», – сказал Пономарев.

    • Сообщалось, что сделка обойдется «Вероне» в 500 тысяч евро. Итальянцы полностью возьмут на себя зарплату игрока.
    • Необязательная опция выкупа составит 6,5+0,5 миллионов евро.
    • В случае ее активации ЦСКА в будущем получит 15 процентов от перепродажи Гайча.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +60

      E5 2 минуты назад

      пока все слова описывают схожего персонажа, до слов о Вероне, который схож со словом "Суперботный "

      0
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      Рейтинг: +24070

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Жму руку ветерану. *

      0
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      Рейтинг: +574

      Таврида 13 минут назад

      "Я буду за ним следить" - пригрозил дон Пономарио, поглаживая стволы лупары...

      1
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      Рейтинг: +20

      AfyWCRF 21 минуту назад

      Старик Вова Пономарев все перепутал. Болел и лечился все время - это Бруно Фукс. А Гайч в отличие от него был все время здоров, как бык. но его Федотов игнорировал почему то. хотя он не хуже Заболотного.

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