«Зенит» – Миллеру: «Благодаря вам весь спорт в России вышел на совершенно новый уровень!»

«Зенит» поздравил с 61-летием главу «Газпрома» Алексея Миллера.

«Уважаемый Алексей Борисович! Мы благодарим Вас за поддержку, желаем Вам здоровья и сохранения того духа болельщика, благодаря которому не только футбол, но и весь спорт в России вышел на совершенно новый уровень!

Пусть главным подарком в этом году станет долгожданная вторая золотая звезда на эмблеме любимого клуба! С праздником!» – говорится в обращении «Зенита».

«Газпром» стал спонсором «Зенита» в конце сезона-2005.

Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно