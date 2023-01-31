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    «Зенит» – Миллеру: «Благодаря вам весь спорт в России вышел на совершенно новый уровень!»

    «Зенит» поздравил с 61-летием главу «Газпрома» Алексея Миллера.

    «Уважаемый Алексей Борисович! Мы благодарим Вас за поддержку, желаем Вам здоровья и сохранения того духа болельщика, благодаря которому не только футбол, но и весь спорт в России вышел на совершенно новый уровень!

    Пусть главным подарком в этом году станет долгожданная вторая золотая звезда на эмблеме любимого клуба! С праздником!» – говорится в обращении «Зенита».

    • «Газпром» стал спонсором «Зенита» в конце сезона-2005.
    • Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +14152

      Skull_Boy 9 минут назад

      По продажности и подкупности пробили даже небеса

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7743

      Беспонтий 11 минут назад


      вот же умора))
      собрались все
      и вдоль забора
      бредёт гурьба из красно белых ходоков
      кто х... малюет для задора
      кто просто писает
      но без напора
      а просто писю теребить готов..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1759

      шахта Заполярная 27 минут назад

      Да, уровень новый у питерских, аж зашкаливает в денежном эквиваленте. За то уровень остальных стремительно падает в пропасть. Главное удовлетворить свое ЭГО.

      0
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      Рейтинг: +1145

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Не юбилей у Алёши, поэтому вторую звезду "героя" не получит)

      0
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      Рейтинг: +1067

      wobaekat 1 час назад

      Уровень и правда совершенно новый, кошмарный

      1
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      Рейтинг: +12909

      Алексей З 1 час назад

      Об этом уровне очень хорошо Бышовец сказал на Футбольном биги.
      Зенит готовит кадры для сб. Бразилии , а для развития своего футбола НЕ ДЕЛАЕТ НИЧЕГО.
      Обвешайтесь хоть все звёздами , а дальше что ? После вас ПУСТОТА.

      1
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      Рейтинг: +862

      Krics 2 часа назад

      Кукушка хвалит петуха,а петух...

      2
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      Рейтинг: +594

      egor tikhonov 2 часа назад

      уровень футбола подстать. коррупция, мошенничество. всё как у газпрома. зато честно сказал)))

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      Рейтинг: +33417

      VVM1964 2 часа назад

      Да чего там - можно сказать "встали с колен" ( пользуясь терминологией старшего "товарища" ) !

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      Рейтинг: +33550

      zra78 2 часа назад

      Лизнули знатно, видать срочно деньги нужны на трансфер...

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