Черышев рассказал, какую песню спел на посвящении в «Венеции»

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал об атмосфере в итальянском клубе.

— Как прошел обет посвящения в новички?

— Все новобранцы пели песни. Такой обычай во многих командах, так что сильно я не удивился. Выбрал испанскую песню Despasito — ее уже лет пять везде крутят, наизусть знают, поэтому не стал ничего лишнего придумывать.

Встретили хорошо. Ребята постоянно спрашивают про жизнь в Испании, про местный футбол. Про «Валенсию», «Вильярреал», «Реал» и, разумеется, про Криштиану Роналду. В общем, про все.

— На каком языке общаетесь?

— Сейчас уже на итальянском. Я уже практически все понимаю и пытаюсь говорить. За достаточно короткий период сделал большой прогресс в языке. Ребята даже удивляются, думают, что я учил итальянский раньше. Но на самом деле он просто похож на испанский, поэтому мне легче. Слушаю, повторяю, так и живем.

32-летний Черышев стоит 1,5 миллиона евро.

Его контракт действует еще полтора года.

В сезоне Серии В у Черышева 10 матчей, 3 гола, ассист.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно