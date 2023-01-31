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    Черышев рассказал, какую песню спел на посвящении в «Венеции»

    Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал об атмосфере в итальянском клубе.

    — Как прошел обет посвящения в новички?

    — Все новобранцы пели песни. Такой обычай во многих командах, так что сильно я не удивился. Выбрал испанскую песню Despasito — ее уже лет пять везде крутят, наизусть знают, поэтому не стал ничего лишнего придумывать.

    Встретили хорошо. Ребята постоянно спрашивают про жизнь в Испании, про местный футбол. Про «Валенсию», «Вильярреал», «Реал» и, разумеется, про Криштиану Роналду. В общем, про все.

    — На каком языке общаетесь?

    — Сейчас уже на итальянском. Я уже практически все понимаю и пытаюсь говорить. За достаточно короткий период сделал большой прогресс в языке. Ребята даже удивляются, думают, что я учил итальянский раньше. Но на самом деле он просто похож на испанский, поэтому мне легче. Слушаю, повторяю, так и живем.

    • 32-летний Черышев стоит 1,5 миллиона евро.
    • Его контракт действует еще полтора года.
    • В сезоне Серии В у Черышева 10 матчей, 3 гола, ассист.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5729

      AtticusFinch 14 минут назад

      Венеция стоит на вылет в серии Б...ахахаахаха 19 место из 20...мда..

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