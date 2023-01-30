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    Гайч: «Счастлив вернуться в Италию. Хочу спасти «Верону»

    Форвард ЦСКА Адольфо Гайч прилетел в Италию для подписания контракта с «Вероной».

    «Я счастлив вернуться в Италию. Полностью готов играть, со мной всe в порядке. Хочу играть и спасти «Верону» [от вылета]», — сказал Гайч журналистам в аэропорту.

    Фото: Ole.

    • Сделка обойдется «Вероне» в 500 тысяч евро. Итальянцы полностью возьмут на себя зарплату игрока.
    • В соглашении есть необязательная опция выкупа за 6,5+0,5 миллионов евро.
    • В случае ее активации ЦСКА в будущем получит 15 процентов от перепродажи Гайча.

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    Источник: Ole

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