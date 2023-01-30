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    Гайч прошел медосмотр в «Вероне»: «Скоро контракт будет подписан»

    Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку прокомментировал скорый переход форварда ЦСКА Адольфо Гайча в итальянский клуб на правах аренды.

    «Адольфо прошел медосмотр. Скоро контракт будет подписан», — сказал Маррокку.

    • Сделка обойдется «Вероне» в 500 тысяч евро. Также итальянцы полностью возьмут на себя зарплату игрока.
    • В соглашении есть необязательная опция выкупа за 6,5+0,5 миллионов евро.
    • В случае ее активации ЦСКА в будущем получит 15 процентов от перепродажи Гайча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1618

      Красногвардейчик 1 час назад

      Удачи Адольфо....чует моё сердце, не от того мы избавились....Зе ещё много вреда ЦСКА принесёт

      0
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      Рейтинг: +3457

      Ziklop 1 час назад

      поможет вылететь Вероне!

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