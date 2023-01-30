Гайч прошел медосмотр в «Вероне»: «Скоро контракт будет подписан»

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку прокомментировал скорый переход форварда ЦСКА Адольфо Гайча в итальянский клуб на правах аренды.
«Адольфо прошел медосмотр. Скоро контракт будет подписан», — сказал Маррокку.
- Сделка обойдется «Вероне» в 500 тысяч евро. Также итальянцы полностью возьмут на себя зарплату игрока.
- В соглашении есть необязательная опция выкупа за 6,5+0,5 миллионов евро.
- В случае ее активации ЦСКА в будущем получит 15 процентов от перепродажи Гайча.
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Источник: «Спорт-Экспресс»