Кавазашвили: «Уход Малкома значительно ослабит «Зенит». Это огромная потеря»

У Зенита постоянно одни потери. Ушли главные бомбардиры Азмун и Дзюба, основные центр. дефы Ракицкий и Ловрен. По мелочам: Дриусси, Паредес, Лунев, Оздоев. Однако команда как -то выживает.
Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход полузащитника «Зенита» Малкома в «ПСЖ».
«Конечно, уход Малкома значительно ослабит «Зенит», это ведущий игрок команды. Быстрый, по-спортивному злой, технически грамотный футболист. На поле он все умеет делать. Для «Зенита» это будет огромной потерей.
Если из наших команд берут футболистов, а тем более в «ПСЖ», то, значит, этот клуб находится на хорошем счету в Европе», — сказал Кавазашвили.
- Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
- Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.
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