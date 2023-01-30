Кавазашвили: «Уход Малкома значительно ослабит «Зенит». Это огромная потеря»

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход полузащитника «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Конечно, уход Малкома значительно ослабит «Зенит», это ведущий игрок команды. Быстрый, по-спортивному злой, технически грамотный футболист. На поле он все умеет делать. Для «Зенита» это будет огромной потерей.

Если из наших команд берут футболистов, а тем более в «ПСЖ», то, значит, этот клуб находится на хорошем счету в Европе», — сказал Кавазашвили.

Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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