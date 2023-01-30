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    Кавазашвили: «Уход Малкома значительно ослабит «Зенит». Это огромная потеря»

    Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход полузащитника «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

    «Конечно, уход Малкома значительно ослабит «Зенит», это ведущий игрок команды. Быстрый, по-спортивному злой, технически грамотный футболист. На поле он все умеет делать. Для «Зенита» это будет огромной потерей.

    Если из наших команд берут футболистов, а тем более в «ПСЖ», то, значит, этот клуб находится на хорошем счету в Европе», — сказал Кавазашвили.

    • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +597

      Азбука 21 минуту назад

      У Зенита постоянно одни потери. Ушли главные бомбардиры Азмун и Дзюба, основные центр. дефы Ракицкий и Ловрен. По мелочам: Дриусси, Паредес, Лунев, Оздоев. Однако команда как -то выживает.

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      Рейтинг: +258

      ПалкоВводецъ (returned) 22 минуты назад

      Потеря, да, но не настолько, чтобы говорить значительно ослабит и огромная.

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      Рейтинг: +12872

      Алексей З 40 минут назад

      Потеря , но не трагично.
      Вендел и Барриос - системообразующие, уход их будет крахом.

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