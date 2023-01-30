Агент Лунева рассказал, куда его клиент может перейти этой зимой

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, высказался о будущем своего клиента.

— Переговоров с «Карабахом» пока нет. Сейчас главное — состояние Андрея, но хочу отметить, что есть определенные улучшения. Однако европейские варианты, скорее всего, отпадают, просто физически оформить такой трансфер в сжатые сроки будет сложно, хотя, к примеру, есть интерес из Чемпионшипа. Но это, возможно, уже история на лето.

А вот по Турции и «Карабаху» вопрос остается открытым, там трансферное окно еще будет открыто. Если позволит состояние и сохранится предметный интерес, что-то может получиться.

И то, что ему разрешат уйти, если со здоровьем будет все в порядке, — это показатель огромного уважения к Андрею со стороны руководства «Байера». Это уважение взаимно.

— Для самого Андрея остаться в Германии до лета — не проблема?

— Проблемы нет. Но переходя в другой клуб, надо сразу играть. В то же время никто из «Байера» не выгоняет. Буквально на днях Симон Рольфес (спортивный директор «Байера») сказал, что в этой ситуации клуб хотел бы поддержать Лунева, все будут счастливы, если он останется до конца контракта.

Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.

С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.

В последний раз россиянин выходил на поле в августе.

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