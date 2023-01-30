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    Агент Лунева рассказал, куда его клиент может перейти этой зимой

    Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, высказался о будущем своего клиента.

    — Переговоров с «Карабахом» пока нет. Сейчас главное — состояние Андрея, но хочу отметить, что есть определенные улучшения. Однако европейские варианты, скорее всего, отпадают, просто физически оформить такой трансфер в сжатые сроки будет сложно, хотя, к примеру, есть интерес из Чемпионшипа. Но это, возможно, уже история на лето.

    А вот по Турции и «Карабаху» вопрос остается открытым, там трансферное окно еще будет открыто. Если позволит состояние и сохранится предметный интерес, что-то может получиться.

    И то, что ему разрешат уйти, если со здоровьем будет все в порядке, — это показатель огромного уважения к Андрею со стороны руководства «Байера». Это уважение взаимно.

    — Для самого Андрея остаться в Германии до лета — не проблема?

    — Проблемы нет. Но переходя в другой клуб, надо сразу играть. В то же время никто из «Байера» не выгоняет. Буквально на днях Симон Рольфес (спортивный директор «Байера») сказал, что в этой ситуации клуб хотел бы поддержать Лунева, все будут счастливы, если он останется до конца контракта.

    • Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.
    • С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.
    • В последний раз россиянин выходил на поле в августе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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