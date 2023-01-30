Тренер «ПСЖ»: «Клуб работает над подписанием 1-2 игроков»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил желание клуба усилить состав до закрытия зимнего трансферного окна.
«Я знаю, что клуб работает над подписанием одного-двух игроков. Очевидно, что нам необходимо усиление.
Также надо учитывать ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей», – сказал Гальтье.
- Сообщалось о переговорах «ПСЖ» с Малкомом из «Зенита».
- Бразилец забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
- Его рыночная стоимость – 24 миллиона евро.
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Источник: RMC Sport