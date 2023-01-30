Тренер «ПСЖ»: «Клуб работает над подписанием 1-2 игроков»

Тренер даже не знает видимо,кого его клуб приобретать собирается
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил желание клуба усилить состав до закрытия зимнего трансферного окна.
«Я знаю, что клуб работает над подписанием одного-двух игроков. Очевидно, что нам необходимо усиление.
Также надо учитывать ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей», – сказал Гальтье.
- Сообщалось о переговорах «ПСЖ» с Малкомом из «Зенита».
- Бразилец забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
- Его рыночная стоимость – 24 миллиона евро.
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