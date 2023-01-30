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    Тренер «ПСЖ»: «Клуб работает над подписанием 1-2 игроков»

    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил желание клуба усилить состав до закрытия зимнего трансферного окна.

    «Я знаю, что клуб работает над подписанием одного-двух игроков. Очевидно, что нам необходимо усиление.

    Также надо учитывать ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей», – сказал Гальтье.

    • Сообщалось о переговорах «ПСЖ» с Малкомом из «Зенита».
    • Бразилец забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его рыночная стоимость – 24 миллиона евро.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 09:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +446

      Baggio1986 18 минут назад

      Тренер даже не знает видимо,кого его клуб приобретать собирается

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