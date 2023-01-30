«Счастлив, что общался с такими людьми». Новичок «Крыльев Советов» – о Месси

Бенхамин Гарре, перешедший накануне в «Крылья Советов», высказался о Лионеле Месси.
«С Месси мы пересекались, когда я играл за молодежные сборные Аргентины. Он пример для всех нас, он невероятный, заряжает тебя.
Он объединяет нашу страну. Он удивительный человек, выиграл столько всего! Я счастлив, что общался с такими людьми», – сказал 22-летний аргентинец.
- «Крылья» купили Гарре за 1,7 миллиона евро.
- Клуб заключил с новичком контракт до лета 2026 года.
- Он был в академии «Манчестер Сити» с 2016 по 2020 год.
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Источник: ютуб-канал «Крыльев Советов»