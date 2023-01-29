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    Уткин объяснил, почему не станет оформлять Fan ID

    Журналист и блогер Василий Уткин высказался по теме Fan ID. Он сообщил, что не будет оформлять паспорт болельщика.

    «Про Фан Уйди. Вот, кстати, наверняка есть случаи, когда кто-то купил абонемент на сезон, а Фан Уйди не оформил (по любой из причин). Среди спартаковских болельщиков, например, такие точно найдутся.

    Это ведь не что иное как неоказание услуг, за которые уже уплачено. Прошло полсезона, и условия оказания этих услуг изменились в одностороннем порядке. Я бы с интересом почитал квалифицированный комментарий юриста по этому поводу.

    Сам я, как и говорил, Фан Уйди оформлять не планирую. Говорю об этом с грустью. Не могу исключить, что профессиональные причины рано или поздно заставят вернуться к этому вопросу, но сейчас я вполне морально готов к тому, что матчи РПЛ мне не посетить.

    В первом круге я проверил, как у меня получится без стадионов. В общем, нормально. Безрадостно, но нормально. Ну и черт с ним, значит», – написал Уткин.

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    29.01.2023 22:38
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