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    Экс-игрок ЦСКА Магнуссон назвал самого талантливого защитника РПЛ

    Бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон высказался о своих экс-партнерах по обороне.

    «Игорь Дивеев — самый талантливый защитник в РПЛ. Я видел это с его первого дня в команде и знал, что этот парень пойдeт далеко. Я бы хотел, чтобы Игорь играл ещe много лет, потому что его талант очень хорош. В будущем он сделает большой шаг.

    Меня не удивило, что Бахтиер Зайнутдинов начал играть на позиции центрального защитника. В тот момент ЦСКА не хватало игроков на этой позиции. Баха — универсальный футболист, хорошо понимает игру в плане тактики и очень силeн физически.

    СМИ сообщают, что игроками активно интересуются итальянские клубы? Чувствую, что Дивеев и Зайнутдинов готовы заиграть в Серии А. Не вижу никаких проблем», — сказал Магнуссон.

    • Исландец сейчас в греческом «Панатинаикосе».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1710

      GermanVo 19 минут назад

      А самый талантливый нападающий наверное Заболотный

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