Экс-игрок ЦСКА Магнуссон назвал самого талантливого защитника РПЛ

Бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон высказался о своих экс-партнерах по обороне.

«Игорь Дивеев — самый талантливый защитник в РПЛ. Я видел это с его первого дня в команде и знал, что этот парень пойдeт далеко. Я бы хотел, чтобы Игорь играл ещe много лет, потому что его талант очень хорош. В будущем он сделает большой шаг.

Меня не удивило, что Бахтиер Зайнутдинов начал играть на позиции центрального защитника. В тот момент ЦСКА не хватало игроков на этой позиции. Баха — универсальный футболист, хорошо понимает игру в плане тактики и очень силeн физически.

СМИ сообщают, что игроками активно интересуются итальянские клубы? Чувствую, что Дивеев и Зайнутдинов готовы заиграть в Серии А. Не вижу никаких проблем», — сказал Магнуссон.

Исландец сейчас в греческом «Панатинаикосе».

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