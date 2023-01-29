Орещук: «ПСЖ» хочет бесплатно арендовать Малкома, поюзать. «Зениту» какой интерес?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможный трансфер форварда «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Насколько я знаю, никуда Малком не уйдет. «ПСЖ» предлагает бесплатную аренду с опцией. А «Зениту» какой интерес? Я так понимаю, что «Зенит» готов отпустить Малкома, но только если за него заплатят деньги, которые устроят питерский клуб. «ПСЖ», скорее всего, рассчитывает взять его бесплатно, поюзать, а потом принять решение. Но «Зениту» это не должно быть интересно», – сказал Орещук.

Накануне агент Малкома сообщил, что игрок не уйдет в «ПСЖ» зимой.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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Малком уходит из «Зенита» в «ПСЖ»? А что с остальными бразильцами?

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