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    Орещук: «ПСЖ» хочет бесплатно арендовать Малкома, поюзать. «Зениту» какой интерес?»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможный трансфер форварда «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

    «Насколько я знаю, никуда Малком не уйдет. «ПСЖ» предлагает бесплатную аренду с опцией. А «Зениту» какой интерес? Я так понимаю, что «Зенит» готов отпустить Малкома, но только если за него заплатят деньги, которые устроят питерский клуб. «ПСЖ», скорее всего, рассчитывает взять его бесплатно, поюзать, а потом принять решение. Но «Зениту» это не должно быть интересно», – сказал Орещук.

    • Накануне агент Малкома сообщил, что игрок не уйдет в «ПСЖ» зимой.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Малком уходит из «Зенита» в «ПСЖ»? А что с остальными бразильцами?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17544

      ilichkadr 35 минут назад

      Рома, ты не один правильно мыслишь. Это у ваших "друзей", сначала купят никому не нужного футболёра, а потом думают кому отдать никому не нужного.

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