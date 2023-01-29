Мостовой: «Кому нужны «Химки»? Жалко, что с клубом происходит»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации в «Химках».

«Всe это в «Химках» началось не вчера и не сегодня. Ещe тогда мы говорили, что ни к чему хорошему это не приведeт. Многие на это не обращают внимания и не прислушиваются, потому так всe и происходит.

Сейчас действительно встаeт вопрос — кому нужны «Химки»? Жалко, что с клубом такое происходит. Если доходит до того, что спонсоры уходят, то многие уже и не вспоминают. Раньше активно следил за «Химками», но сейчас стал меньше», — сказал Мостовой.

Команду зимой покинули ряд игроков.

«Химки» идут в зоне вылета.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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