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    Мостовой: «Кому нужны «Химки»? Жалко, что с клубом происходит»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации в «Химках».

    «Всe это в «Химках» началось не вчера и не сегодня. Ещe тогда мы говорили, что ни к чему хорошему это не приведeт. Многие на это не обращают внимания и не прислушиваются, потому так всe и происходит.

    Сейчас действительно встаeт вопрос — кому нужны «Химки»? Жалко, что с клубом такое происходит. Если доходит до того, что спонсоры уходят, то многие уже и не вспоминают. Раньше активно следил за «Химками», но сейчас стал меньше», — сказал Мостовой.

    • Команду зимой покинули ряд игроков.
    • «Химки» идут в зоне вылета.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16781

      NewLife 1 час назад

      "Ещe тогда мы говорили, что ни к чему хорошему это не приведeт. Многие на это не обращают внимания "
      Что такое "ЭТО" ? "И как один умрем в борьбе за это")) Видимо, Мостовой вспоминает пионерию, если он ее застал.
      " кому нужны «Химки»?" Если ответишь на вопрос, кому и почему нужен ФАНайди, то вопросов о Химках не будет возникать.

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      Рейтинг: +1845

      jek718875 2 часа назад

      Кто проплатил Мостового? в каждой бочке затычка

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