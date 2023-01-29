Мостовой: «Кому нужны «Химки»? Жалко, что с клубом происходит»

"Ещe тогда мы говорили, что ни к чему хорошему это не приведeт. Многие на это не обращают внимания "
Что такое "ЭТО" ? "И как один умрем в борьбе за это")) Видимо, Мостовой вспоминает пионерию, если он ее застал.
" кому нужны «Химки»?" Если ответишь на вопрос, кому и почему нужен ФАНайди, то вопросов о Химках не будет возникать.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации в «Химках».
«Всe это в «Химках» началось не вчера и не сегодня. Ещe тогда мы говорили, что ни к чему хорошему это не приведeт. Многие на это не обращают внимания и не прислушиваются, потому так всe и происходит.
Сейчас действительно встаeт вопрос — кому нужны «Химки»? Жалко, что с клубом такое происходит. Если доходит до того, что спонсоры уходят, то многие уже и не вспоминают. Раньше активно следил за «Химками», но сейчас стал меньше», — сказал Мостовой.
- Команду зимой покинули ряд игроков.
- «Химки» идут в зоне вылета.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
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