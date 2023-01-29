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    Журналист Морган: «Роналду в «МЮ» не уважали ни тен Хаг, ни руководство»

    Британский журналист Пирс Морган, бравший интервью у Криштиану Роналду, считает, что игрока не уважали в «Манчестер Юнайтед».

    «Роналду хотел свободы от «Юнайтед», но там его не уважали ни главный тренер, ни высшее руководство.

    В идеале Роналду предпочел бы дальше играть в Лиге чемпионов, но «Аль-Наср» сделал ошеломляющее предложение. Его привлекли новый вызов, повышение престижа футбола в новом регионе», – сказал Морган.

    • Роналду стал в «Аль-Насре» самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

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    Источник: Tatler

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