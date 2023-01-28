Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков рассказал о несостоявшемся переходе в «Рубин»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков вспомнил о попытке «Рубина» переманить его из московского клуба.

    «Однажды ко мне подошел Артем Ребров и рассказал, что на него вышел тренер «Рубина» Виталий Кафанов и попросил передать мне предложение перейти в Казань.

    С самим Кафановым не говорил – только через Реброва. Сказал, что в «Рубин» не хочу, потому что был и остаюсь игроком «Спартака».

    Если «Спартак» не сделает мне нормальное предложение [о продлении контракта] и мы не договоримся, тогда и буду готов рассматривать предложение из Казани.

    Потом еще один из помощников Бердыева, с которым мы в свое время работали в «Локомотиве», звал, говорил: «Бекиевич тебя хочет», – рассказал Глушаков.

    • Полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
    • В сезоне-2016/17 он выиграл чемпионство с командой.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Глушаков объяснил, почему «Спартак» становился лидером РПЛ по агентским выплатам
    Глушаков ответил на обвинения в заговоре против Карреры 2
    Глушаков: «Перед третьим сезоном Карреры агенты хотели сделать капитаном Джикию, но я выиграл с большим перевесом» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11