Глушаков рассказал о несостоявшемся переходе в «Рубин»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков вспомнил о попытке «Рубина» переманить его из московского клуба.

«Однажды ко мне подошел Артем Ребров и рассказал, что на него вышел тренер «Рубина» Виталий Кафанов и попросил передать мне предложение перейти в Казань.

С самим Кафановым не говорил – только через Реброва. Сказал, что в «Рубин» не хочу, потому что был и остаюсь игроком «Спартака».

Если «Спартак» не сделает мне нормальное предложение [о продлении контракта] и мы не договоримся, тогда и буду готов рассматривать предложение из Казани.

Потом еще один из помощников Бердыева, с которым мы в свое время работали в «Локомотиве», звал, говорил: «Бекиевич тебя хочет», – рассказал Глушаков.

Полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

В сезоне-2016/17 он выиграл чемпионство с командой.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно