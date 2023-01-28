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    Футболист сборной Германии рассказал, что боролся с раком

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан признался, что у него было онкологическое заболевание в период выступлений за «Ювентус».

    «У меня был рак щитовидной железы, и мне нужно было срочно сделать операцию. Это многое изменило в моей жизни.

    У тебя может быть много денег, у тебя может быть все, но здоровье – это самое главное.

    Я предлагаю всем пройти обследование вне зависимости от того, насколько здоровыми вы себя считаете. Если вы вовремя узнаете о болезни, то сможете своевременно действовать.

    Я очень благодарен врачам «Ювентуса». Они позвонили мне через два месяца после прохождения обследования в клубе.

    Я не понимал, что происходит, даже не знал, что такое щитовидная железа. Никогда бы не подумал, что у меня рак. Переехать в Турин стоило хотя бы ради этого», – сказал Джан.

    • Футболист выступал за «Ювентус» с 2018 по 2020 год.
    • С 2015-го он играет за сборную Германии.
    • В прошлом году от рака лечился одноклубник Джана – Себастьян Аллер.

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    Источник: Goal

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