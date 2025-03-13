Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Хавбек «Боруссии Д» Эмре Джан реализовал пенальти в матче с «Лиллем» (2:1).
- Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма отбил два удара в послематчевой серии пенальти в игре с «Ливерпулем» (1:0, по пенальти 4:1).
- Форвард «Баварии» Гарри Кейн забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Байером» (2:0).
- Хавбек «Астон Виллы» Марко Асенсио сделал дубль в матче с «Брюгге» (3:0).
Источник: официальный сайт УЕФА