Джан объяснил, зачем сборная Германии наняла парикмахера на время Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан прокомментировал наем парикмахера в команду.
«Все хотят освежить прическу. Не понимаю эти обсуждения. Мы все ходим в парикмахерскую.
Я стригусь каждые несколько дней. У меня волосы растут очень быстро, прическа быстро становится неопрятной.
В центре внимания у нас футбол. Концентрацию не потеряем. Мы просто хотим хорошо выглядеть», – сказал Джан.
- В стартовом матче Евро-2024 Германия разгромила Шотландию (5:1).
- Джан забил шотландцам 5-й гол.
- В следующей встрече 19 июня немцы встретятся с Венгрией.