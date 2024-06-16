Джан объяснил, зачем сборная Германии наняла парикмахера на время Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан прокомментировал наем парикмахера в команду.

«Все хотят освежить прическу. Не понимаю эти обсуждения. Мы все ходим в парикмахерскую.

Я стригусь каждые несколько дней. У меня волосы растут очень быстро, прическа быстро становится неопрятной.

В центре внимания у нас футбол. Концентрацию не потеряем. Мы просто хотим хорошо выглядеть», – сказал Джан.