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    • Джан объяснил, зачем сборная Германии наняла парикмахера на время Евро-2024

    Джан объяснил, зачем сборная Германии наняла парикмахера на время Евро-2024

    Полузащитник сборной Германии Эмре Джан прокомментировал наем парикмахера в команду.

    «Все хотят освежить прическу. Не понимаю эти обсуждения. Мы все ходим в парикмахерскую.

    Я стригусь каждые несколько дней. У меня волосы растут очень быстро, прическа быстро становится неопрятной.

    В центре внимания у нас футбол. Концентрацию не потеряем. Мы просто хотим хорошо выглядеть», – сказал Джан.

    • В стартовом матче Евро-2024 Германия разгромила Шотландию (5:1).
    • Джан забил шотландцам 5-й гол.
    • В следующей встрече 19 июня немцы встретятся с Венгрией.

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    Источник: Sky Sport Deutschland

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