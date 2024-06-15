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    Сборная Германии наняла парикмахера Роналду

    Известный парикмахер из Эссена Мустафа «Мусти» Мостафа стал официальным партнером сборной Германии на Евро-2024. В прошлом он стриг португальского форварда Криштиану Роналду.

    Мостафа дружит со многими игроками сборной Германии и присутствовал на чемпионате мира-2022 в Катаре.

    Парикмахер уже находится в лагере национальной команды в Херцогенаурахе и будет стричь игроков и некоторых сотрудников. Посещение парикмахера возможно только за два дня до матча.

    • В стартовом матче Евро-2024 Германия разгромила Шотландию (5:1).
    • В следующей встрече 19 июня немцы встретятся с Венгрией.

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    Источник: Sky Sport Deutschland

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    15.06.2024 22:48
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