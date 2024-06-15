Сборная Германии наняла парикмахера Роналду

Известный парикмахер из Эссена Мустафа «Мусти» Мостафа стал официальным партнером сборной Германии на Евро-2024. В прошлом он стриг португальского форварда Криштиану Роналду.

Мостафа дружит со многими игроками сборной Германии и присутствовал на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Парикмахер уже находится в лагере национальной команды в Херцогенаурахе и будет стричь игроков и некоторых сотрудников. Посещение парикмахера возможно только за два дня до матча.