Абаскаль отреагировал на скандал с участием Бальде. Его заподозрили в отношениях с женой Икарди

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, влияет ли на форварда Бальде Кейта ситуация с обвинениями со стороны Мауро Икарди.

Аргентинец заподозрил свою жену Ванду Нару в измене со спартаковцем.

Икарди и Бальде вместе выступали за «Интер».

«Мы одна большая семья. В команде мы поддерживаем друг друга. На тренировочный процесс ничего не влияет.

А слухи – это только слухи. Никаких фактов нет. Поэтому не обращаем на это внимания», – заявил Абаскаль.

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