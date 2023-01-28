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    Абаскаль отреагировал на скандал с участием Бальде. Его заподозрили в отношениях с женой Икарди

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, влияет ли на форварда Бальде Кейта ситуация с обвинениями со стороны Мауро Икарди.

    • Аргентинец заподозрил свою жену Ванду Нару в измене со спартаковцем.
    • Икарди и Бальде вместе выступали за «Интер».

    «Мы одна большая семья. В команде мы поддерживаем друг друга. На тренировочный процесс ничего не влияет.

    А слухи – это только слухи. Никаких фактов нет. Поэтому не обращаем на это внимания», – заявил Абаскаль.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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