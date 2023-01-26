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    «Либо бомба замедленного действия, либо по другому». Быстров – о Дзюбе в «Пари НН»

    Экс-футболист сборной России Владимир Быстров порассуждал о перспективах Артема Дзюбы в случае перехода в «Пари НН».

    «Тяжело, наверное, брать человека с именем с таким, с непростым характером. Сможет ли тренер «Пари НН» совладать в раздевалке с Дзюбой?

    Как это коллектив воспримет? Либо это будет бомба замедленного действия, либо как‑то по другому», – сказал Быстров.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.01.2023 23:49
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