«Либо бомба замедленного действия, либо по другому». Быстров – о Дзюбе в «Пари НН»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров порассуждал о перспективах Артема Дзюбы в случае перехода в «Пари НН».

«Тяжело, наверное, брать человека с именем с таким, с непростым характером. Сможет ли тренер «Пари НН» совладать в раздевалке с Дзюбой?

Как это коллектив воспримет? Либо это будет бомба замедленного действия, либо как‑то по другому», – сказал Быстров.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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