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    РФС и Минспорт Татарстана могут запросить компенсацию за перенос Суперкубка УЕФА

    Министр спорта Татарстана Владимир Леонов дал комментарии по поводу переноса матча за Суперкубок УЕФА-2023 из Казани в Афины.

    «Решение, пусть и не очень приятное, принято. Мы до последнего верили, что будет немного другой коленкор, надеялись, что проведем в Казани на нашей арене шикарный матч, но его отправили из спортивной столицы России в спортивную Мекку.

    Конечно, немного расстроились, потому что была надежда, что проведем турнир такого уровня. Это был бы большой праздник для всей нашей страны, Татарстана, Казани, но получилось, как есть.

    Компенсация от УЕФА? Проведем консультации с коллегами из РФС и примем совместное решение.

    Думаю, это произойдет в ближайшие дни – ребята вернутся на этой неделе, а в понедельник проведем консультации и по итогам сделаем какое-то заявление, если оно потребуется.

    Думаю, ничего сверхъестественного не произойдет – решение принято и не имеет обратного хода», – сказал Леонов.

    • Решение о проведении в Казани матча за Суперкубок УЕФА было принято в 2020 году.
    • Игра запланирована на 16 августа 2023 года.
    • В прошлом году УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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    Источник: ТАСС

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