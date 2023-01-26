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    Агент: «Эго у Дзюбы размером с Эмпайр-стейт-билдинг»

    Футбольный агент Джамал Акаев объяснил, почему нападающий Артем Дзюба покинул турецкий «Демирспор».

    «Дзюба – специфический игрок и, как я понимаю, человек. У этого парня эго размером с Эмпайр-стейт-билдинг. Подозреваю, что во многих спортивных и жизненных ситуациях это ему помогало, но где-то, возможно, и мешало.

    Почему оказался не востребован, наверное, лучше спросить у него самого. По нему в разное время у меня интересовались многие серьезные клубы Европы.

    Нельзя сказать, что у него были серьезные конкуренты в Турции. Команда играет в два форварда, а в последних матчах на этой позиции выходят полузащитники. Скорее всего, Дзюба просто не соответствовал завышенным ожиданиям и своей высокой зарплате. А в Турции такие вопросы обычно решаются специфически.

    Игрока, от которого хотят избавиться, обычно сажают на лавку, могут где-то хитрить, задерживать зарплату. В общем, доводят до такого состояния, что игрок сам проявляет инициативу и хочет расторгнуть контракт.

    Очевидно, для клуба выгоднее, когда игрок сам просит расторгнуть контракт. Можно договориться на лучших для клуба условиях. Не знаю, было ли с Дзюбой именно так, но много посторонних факторов, которые выводят на такой ответ.

    Дзюбе могу пожелать только удачи и поскорее найти интересный вариант с продолжением карьеры, – сказал Акаев.

    • Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: Metaratings

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