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    Юран – Садыгову: «Я показывал «не тот футбол» в «Химках»? Мы победили «Спартак» и ЦСКА, сыграли вничью с «Зенитом»

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал критику со стороны инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова.

    • Садыгов сегодня сказал, что Юран считает себя великим, но при этом находится без команды.
    • А еще, что Юран показывал не тот футбол, который был нужен «Химкам».

    – Все определяет результат... А сейчас тот футбол, который нужен? Расстались с целым рядом ведущих футболистов.

    Ну и количество зрителей... При нас болельщик пошел на трибуны, а сейчас... Немного другая ситуация на трибунах.

    Не понимаю, за что я сейчас получаю такую «благодарность». Принял команду в сложнейшей ситуации. Никто в нас не верил. Но вместе с ребятами остались в РПЛ. Объективным людям достаточно посмотреть на результаты «Химок» при нашем тренерском штабе. Победы над «Спартаком», ЦСКА, ничья с «Зенитом»...

    Я сейчас себя не превозношу. Но счет на табло. Мы остались в РПЛ и позволили клубу заработать неплохие деньги. Мне просто очень обидно за игроков, за болельщиков, за себя, что команда сейчас находится в такой ситуации. Ну что поделать, посмотрим, как «Химки» закончат чемпионат.

    – «Химки» не спасутся?

    – Боюсь, что шансов почти нет. На 99 процентов «Химки» покинут РПЛ. Досадно за ребят, которые несколько лет бились за честь клуба. А теперь им сказали, что они не нужны...

    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
    • У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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