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    Садыгов объяснил, почему уволил Юрана из «Химок»

    Инвестор «Химок» Туфан Садыгов объяснил, почему клуб в начале сезона уволил главного тренера Сергея Юрана.

    — Почему «Химки» расстались с Юраном? Кухарчук недавно сказал, что вся Россия не поняла, почему клуб принял такое решение.

    — Думаю, что у всей России есть другие заботы, кроме как думать, почему ушел Юран.

    — Так почему с ним все-таки расстались?

    — С ним была договоренность на короткий срок. И Юран показывает не тот футбол, который нужен.

    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
    • У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.
    • 24 января «Фонбет» перестал спонсировать подмосковный клуб.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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