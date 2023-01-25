Садыгов объяснил, почему уволил Юрана из «Химок»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов объяснил, почему клуб в начале сезона уволил главного тренера Сергея Юрана.

— Почему «Химки» расстались с Юраном? Кухарчук недавно сказал, что вся Россия не поняла, почему клуб принял такое решение.

— Думаю, что у всей России есть другие заботы, кроме как думать, почему ушел Юран.

— Так почему с ним все-таки расстались?

— С ним была договоренность на короткий срок. И Юран показывает не тот футбол, который нужен.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

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