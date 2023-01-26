В «Зените» считают, что клуб оторвется от «Спартака» в РПЛ больше, чем на шесть очков

Советник гендиректора «Зенита» Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
— Сейчас часто доводится слышать мнение, что «Спартак» может догнать «Зенит», что шесть очков — это не отрыв. А вы как думаете?
— Если так, положа руку на сердце, я бы поставил вопрос по-другому — оторвется ли «Зенит» от «Спартака» больше, чем на шесть очков, или нет. Я думаю, что да, отрыв увеличится.
- «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
- Сезон возобновится в марте.
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Источник: «РБ Спорт»