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    В «Зените» считают, что клуб оторвется от «Спартака» в РПЛ больше, чем на шесть очков

    Советник гендиректора «Зенита» Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    — Сейчас часто доводится слышать мнение, что «Спартак» может догнать «Зенит», что шесть очков — это не отрыв. А вы как думаете?

    — Если так, положа руку на сердце, я бы поставил вопрос по-другому — оторвется ли «Зенит» от «Спартака» больше, чем на шесть очков, или нет. Я думаю, что да, отрыв увеличится.

    • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
    • Сезон возобновится в марте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +230

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Итог известен. Зенит первый, Спартак десятый. гыгыгы

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      Рейтинг: +2263

      моэм 2 часа назад

      Ну если представитель Зенита сказал не меньше 6.... то так оно и будет....да и судьям тонкий намёк ....чтобы не забывали с чьей руки кормятся .

      0
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      Рейтинг: +877

      Suvorov51 2 часа назад

      Так в России не только Спартак и помойка, есть другие клубы, как Динамо, Ростов. ЦДКА, Краснодар, или помойке нужно отрываться только от Великого клуба?

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