Ловчев – о 100 миллионах «Челси» за Мудрика: «Откаты, которые идут на поддержку ВСУ»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что игроки РПЛ Арсен Захарян и Эдуард Сперцян не смогут заиграть в Европе. Также он прокомментировал переход Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за рекордную для украинского футбола сумму (70+30 миллионов евро).

«Я не верю, что Захарян и Сперцян смогут заиграть в Европе. Очень много шума сейчас вокруг них, Захарян и Сперцян пока ничего не показали.

Когда Мудрика покупает «Челси» за сто миллионов, где какие-то безумные откаты, которые идут на поддержку ВСУ, то понятно, что дело не в футболе. Мудрик не стоит таких денег.

Так же и Захарян пока ничего из себя не представляет. Не могу его и Сперцяна поставить в один ряд с Миранчуком и Головиным, которые сформировались как профессионалы и действительно полезны в своих клубах», – сказал Ловчев.

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