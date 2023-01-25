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    Ловчев – о 100 миллионах «Челси» за Мудрика: «Откаты, которые идут на поддержку ВСУ»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что игроки РПЛ Арсен Захарян и Эдуард Сперцян не смогут заиграть в Европе. Также он прокомментировал переход Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за рекордную для украинского футбола сумму (70+30 миллионов евро).

    «Я не верю, что Захарян и Сперцян смогут заиграть в Европе. Очень много шума сейчас вокруг них, Захарян и Сперцян пока ничего не показали.

    Когда Мудрика покупает «Челси» за сто миллионов, где какие-то безумные откаты, которые идут на поддержку ВСУ, то понятно, что дело не в футболе. Мудрик не стоит таких денег.

    Так же и Захарян пока ничего из себя не представляет. Не могу его и Сперцяна поставить в один ряд с Миранчуком и Головиным, которые сформировались как профессионалы и действительно полезны в своих клубах», – сказал Ловчев.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1226

      mama1991 1 минуту назад

      ща бы эти копейки скрывать)))))

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      Рейтинг: +4210

      mutabor0992 49 минут назад

      Вот это "натуральный блондин" ГОНИТ!!!Мудрик в ЛЧ отжигал!И голы неБуевые забивал!А что эти хачАтурЯНЫ показали???Во олень!!!

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      Рейтинг: +1455

      elessar arnor 59 минут назад

      горит, горит имперская жопа, полыхает, словно, факел из газового месторождения, свои то пе дзю ки не стоят столько)

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