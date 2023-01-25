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  • Ловчев – о 100 миллионах «Челси» за Мудрика: «Откаты, которые идут на поддержку ВСУ»

Ловчев – о 100 миллионах «Челси» за Мудрика: «Откаты, которые идут на поддержку ВСУ»

25 января 2023, 21:40
13

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что игроки РПЛ Арсен Захарян и Эдуард Сперцян не смогут заиграть в Европе. Также он прокомментировал переход Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за рекордную для украинского футбола сумму (70+30 миллионов евро).

«Я не верю, что Захарян и Сперцян смогут заиграть в Европе. Очень много шума сейчас вокруг них, Захарян и Сперцян пока ничего не показали.

Когда Мудрика покупает «Челси» за сто миллионов, где какие-то безумные откаты, которые идут на поддержку ВСУ, то понятно, что дело не в футболе. Мудрик не стоит таких денег.

Так же и Захарян пока ничего из себя не представляет. Не могу его и Сперцяна поставить в один ряд с Миранчуком и Головиным, которые сформировались как профессионалы и действительно полезны в своих клубах», – сказал Ловчев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Динамо Краснодар Сперцян Эдуард Захарян Арсен Мудрик Михаил Ловчев Евгений
Комментарии (13)
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mutabor0992
1674673104
Вот это "натуральный блондин" ГОНИТ!!!Мудрик в ЛЧ отжигал!И голы неБуевые забивал!А что эти хачАтурЯНЫ показали???Во олень!!!
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Soccerdealer63
1674676384
Интересно, Ловчев это в прямом эфире сказал? Кто-то слышал и видел своими глазами? Мне не верится, что он способен на такой зашквар...Евгений Серафимович, конечно, человек эмоциональный, но не дебил же))) Зачем частному английскому футбольному клубу, принадлежащему американским инвесторам, скрытно "откатывать" и отмывать каие-то копейки "для ВСУ" на сделке по покупке футболиста в основной состав...КОГДА И США И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕДАЮТ УКРАИНЕ МИЛЛИАРДЫ НАЛИЧНЫМИ И ТОННЫ ВОЕННОЙ АММУНИЦИИ И ТЕХНИКИ НА ЕЖЕДНЕВНОЙ ОСНОВЕ?))) Уж если бы владельцы клуба и захотели как-то приобщиться к этой активности, они бы СПЕЦИАЛЬНО ОТКРЫТО БЫ ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛИ, КАК ЭТО СДЕЛАЛ СТАРЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ КЛУБА АБРАМОВИЧ, ОБЪЯВИВШИЙ О ПЛАНАХ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЬГИ
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R_a_i_n
1674678898
Ловчев и раньше не особо умом отличался...
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САДЫЧОК
1674681637
Мудрик - отличный футболист ! Причем , тут , политика ! Ловчев маразматик !
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Дядя Серёжа
1674705731
ВСУ вряд ли, а растащить - другое дело.
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eugen-han
1674709793
Политика в футболе уже давно пришла вслед за бизнесом в прошлом веке. Абрамовича не зря ведь убрали из Челси не так ли(?)! Сейчас в Англию хохлов тащат по нереальным ценам,- это факт. Из России возможно будут брать футболистов этнически нерусских для того чтобы те отказывались от российского гражданства, по сути прохождение инициации вхождения в клуб космополитов и предателей. МОК уже в открытую говорит о возможном возвращении российских спортсменов, которые не поддержали СВО, а потом кто каким-то невероятным образом согласится,-дадут выступить не под нейтральным флагом, а под ЛГБТэшном с гимном гомиков из ,,голубой устрицы".
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Oldtrafford83
1674713207
Ахметов как бы в открытую говорил что 25 мультов пойдут на нужны окраины и вряд ли только на гум помощь
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odessakmv
1674730062
это и ишаку было понятно....
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