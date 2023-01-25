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  • «Он один из самых перспективных защитников, не понимаю, как можно было перейти в РПЛ». В Португалии отреагировали на переход Тавареша в «Спартак»

«Он один из самых перспективных защитников, не понимаю, как можно было перейти в РПЛ». В Португалии отреагировали на переход Тавареша в «Спартак»

25 января 2023, 21:27
10

Португальский журналист Record Sports Daily Флавио Микель Силва прокомментировал переход защитника Томаша Тавареша из «Бенфики» в «Спартак».

  • Московский клуб купил 21-летнего правого защитника за 3 млн евро.
  • Контракт с футболистом рассчитан до 2026 года.

«Тавареш – один из самых перспективных правых защитников Португалии. У него высокий потенциал, и раньше им интересовались топовые клубы по всей Европе. Он был лучше Нельсона Семеду, который выступал в «Барселоне».

Не понимаю, как можно было перейти в РПЛ без еврокубков, но, видимо, его старый друг из «Базеля» Гильермо Абаскаль отлично уговорил Томаша переехать в Москву. При испанце португальский крайний защитник показывал свою лучшую игру, и в «Спартаке» болельщики снова это увидят.

Тавареш станет открытием в РПЛ и одним из лучших защитников в лиге. Это трансфер на перспективу, который поможет команде решить проблему с обороной и атакой. У португальца отличный дриблинг и передачи.

Желаю Томашу удачи в России и скорейшего возвращения в топовый европейский футбол. «Спартак» может в будущем хорошо заработать на трансфере защитника. Потенциально он является игроком сборной Португалии, и будет не удивительно, если Тавареша будут вызывать в ее состав. Томаш покажет свой класс в России», – сказал журналист.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Тавареш Томаш
Комментарии (10)
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jek718875
1674673117
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
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mutabor0992
1674674289
С "порванными крестами" тут 50 на 50...Или убьется окончательно,или если заиграет начнет как Жиго ныть...И в итоге соскочит.
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alefreddy
1674723908
вашими устами мед пить
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k611
1674751169
Но он же не в чемпионат Зимбабве перешёл за мешок проса...
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