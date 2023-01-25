«Он один из самых перспективных защитников, не понимаю, как можно было перейти в РПЛ». В Португалии отреагировали на переход Тавареша в «Спартак»

Португальский журналист Record Sports Daily Флавио Микель Силва прокомментировал переход защитника Томаша Тавареша из «Бенфики» в «Спартак».

Московский клуб купил 21-летнего правого защитника за 3 млн евро.

Контракт с футболистом рассчитан до 2026 года.

«Тавареш – один из самых перспективных правых защитников Португалии. У него высокий потенциал, и раньше им интересовались топовые клубы по всей Европе. Он был лучше Нельсона Семеду, который выступал в «Барселоне».

Не понимаю, как можно было перейти в РПЛ без еврокубков, но, видимо, его старый друг из «Базеля» Гильермо Абаскаль отлично уговорил Томаша переехать в Москву. При испанце португальский крайний защитник показывал свою лучшую игру, и в «Спартаке» болельщики снова это увидят.

Тавареш станет открытием в РПЛ и одним из лучших защитников в лиге. Это трансфер на перспективу, который поможет команде решить проблему с обороной и атакой. У португальца отличный дриблинг и передачи.

Желаю Томашу удачи в России и скорейшего возвращения в топовый европейский футбол. «Спартак» может в будущем хорошо заработать на трансфере защитника. Потенциально он является игроком сборной Португалии, и будет не удивительно, если Тавареша будут вызывать в ее состав. Томаш покажет свой класс в России», – сказал журналист.

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