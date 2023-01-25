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    «Он один из самых перспективных защитников, не понимаю, как можно было перейти в РПЛ». В Португалии отреагировали на переход Тавареша в «Спартак»

    Португальский журналист Record Sports Daily Флавио Микель Силва прокомментировал переход защитника Томаша Тавареша из «Бенфики» в «Спартак».

    • Московский клуб купил 21-летнего правого защитника за 3 млн евро.
    • Контракт с футболистом рассчитан до 2026 года.

    «Тавареш – один из самых перспективных правых защитников Португалии. У него высокий потенциал, и раньше им интересовались топовые клубы по всей Европе. Он был лучше Нельсона Семеду, который выступал в «Барселоне».

    Не понимаю, как можно было перейти в РПЛ без еврокубков, но, видимо, его старый друг из «Базеля» Гильермо Абаскаль отлично уговорил Томаша переехать в Москву. При испанце португальский крайний защитник показывал свою лучшую игру, и в «Спартаке» болельщики снова это увидят.

    Тавареш станет открытием в РПЛ и одним из лучших защитников в лиге. Это трансфер на перспективу, который поможет команде решить проблему с обороной и атакой. У португальца отличный дриблинг и передачи.

    Желаю Томашу удачи в России и скорейшего возвращения в топовый европейский футбол. «Спартак» может в будущем хорошо заработать на трансфере защитника. Потенциально он является игроком сборной Португалии, и будет не удивительно, если Тавареша будут вызывать в ее состав. Томаш покажет свой класс в России», – сказал журналист.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4210

      mutabor0992 29 минут назад

      С "порванными крестами" тут 50 на 50...Или убьется окончательно,или если заиграет начнет как Жиго ныть...И в итоге соскочит.

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      Рейтинг: +1836

      jek718875 48 минут назад

      Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

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