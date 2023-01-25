«Кому-то нужно заглянуть в таблицу». Юран ответил Садыгову

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на слова инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова.

Садыгов сегодня сказал, что Юран считает себя великим, но при этом находится без команды.

А еще, что Юран показывал не тот футбол, который был нужен «Химкам».

– Садыгов сегодня сказал про вас: «Видимо, Юран считает себя великим. Тогда почему он без команды?»

– Отвечаю. Я футбольный человек. Меня многие знают. Поиграл на серьезном уровне. Имею тренерский опыт и поставленные задачи неоднократно решал. Так что я-то футбольный человек. Не вижу смысла даже тут проводить параллели...

– А почему вы без команды?

– Предложения были, но не было тех, которые меня бы по-настоящему заинтересовали. Пока, как говорится, на паузе.

– Третий аргумент Садыгова: «Юран показывал не тот футбол».

– Не тот? Ну-ну. Считаю, кому-то нужно заглянуть в турнирную таблицу. Она как раз и показывает, в тот футбол при мне играли «Химки» или нет. Зато после моего ухода началось непонятно что.

Сколько очков набрала команда после того, как клуб со мной расстался? Если такой футбол устраивает Садыгова, то я не знаю... Наверное, все же стоит думать о болельщиках, о престиже клуба.

Вот, например, болельщики, когда я покинул клуб, вывесили баннер: «Юран, спасибо». Это, пожалуй, самый красноречивый ответ на вопрос, тот футбол я показывал или нет.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.

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