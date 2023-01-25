Вера из «Оренбурга» рассказал, где футбольные поля лучше – в России или Аргентине

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера оценил качество футбольных полей в России.

— А как тебе газоны в России?

— Хорошие, можно даже сказать, прекрасные. В том числе в Оренбурге. От этого в игре, на самом деле, зависит многое. В Аргентине большие стадионы, но инфраструктура и качество полей так себе. Поэтому команды даже с техничными футболистами в составе играют в оборонительный футбол.

Вере 25 лет.

Он вызывался в олимпийскую сборную Аргентины (до 23 лет).

У Веры 1 гол и 4 ассиста в 14 матчах сезона РПЛ.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию