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    Вера из «Оренбурга» рассказал, где футбольные поля лучше – в России или Аргентине

    Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера оценил качество футбольных полей в России.

    — А как тебе газоны в России?

    — Хорошие, можно даже сказать, прекрасные. В том числе в Оренбурге. От этого в игре, на самом деле, зависит многое. В Аргентине большие стадионы, но инфраструктура и качество полей так себе. Поэтому команды даже с техничными футболистами в составе играют в оборонительный футбол.

    • Вере 25 лет.
    • Он вызывался в олимпийскую сборную Аргентины (до 23 лет).
    • У Веры 1 гол и 4 ассиста в 14 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      poodsepido 18 минут назад


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