Вера из «Оренбурга» рассказал, где футбольные поля лучше – в России или Аргентине

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Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера оценил качество футбольных полей в России.
— А как тебе газоны в России?
— Хорошие, можно даже сказать, прекрасные. В том числе в Оренбурге. От этого в игре, на самом деле, зависит многое. В Аргентине большие стадионы, но инфраструктура и качество полей так себе. Поэтому команды даже с техничными футболистами в составе играют в оборонительный футбол.
- Вере 25 лет.
- Он вызывался в олимпийскую сборную Аргентины (до 23 лет).
- У Веры 1 гол и 4 ассиста в 14 матчах сезона РПЛ.
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