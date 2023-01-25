Кавазашвили: «Ни один российский футболист не будет стоить 30 миллионов»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о российских футболистах.

«Из нынешних российских футболистов нет ни одного игрока, стоимость которого составляет 30 миллионов евро или больше. В ближайшее время таких игроков не будет, ни один столько стоить и не будет. В будущем — возможно, но сложно предсказать.

Вот тот же Соболев может играть только в России, а в Европе он затормозит, не готов он. В европейских чемпионатах играют в жесткий футбол, а Александр любит огрызаться, будут провоцировать.

Соболев должен понимать, что его бьют, потому что он сильный футболист, но отвечать на это не надо! Ценник Соболева — 10 миллионов евро», — заявил Кавазашвили.

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