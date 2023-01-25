Стало известно, сколько «Верона» заплатит ЦСКА за Гайча

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в «Верону» на правах аренды.
По информации инсайдера Николо Скиры, клуб Серии А арендует аргентинца до конца сезона за 500 тысяч евро с правом выкупа за 4,5 миллиона.
Опция выкупа станет обязательной, если «Верона» не вылетит из чемпионата Италии. Сейчас команда идет на 18-й строчке.
- 23-летний Гайч куплен ЦСКА в 2020 году за 8,5 миллиона евро.
- Игрок уже дважды уходил из ЦСКА в аренду.
- В сезоне РПЛ у Гайча 8 матчей, гол.
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Источник: твиттер Николо Скиры