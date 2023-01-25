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    Жамнов: «Шмурнов – человек небольшого ума. Критика Овечкина – тупая зависть»

    Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отреагировал на критику журналиста Александра Шмурнова в адрес Александра Овечкина.

    «На хейт в свою сторону Александр внимания не обращает никакого. Он всегда был. Если на этом зациклиться, можно вообще перестать играть в хоккей.

    Александра Шмурнова назову человеком небольшого ума. Просто это чистая зависть.

    Все результаты Овечкина – его пот и труд. Журналист за него это не делает, диванный человек. Все, что он написал, – зависть, добавлю даже, что она тупая», – сказал Жамнов.

    • Шмурнов в прошлом году покинул «Матч ТВ» и Россию.
    • Овечкин – 2-й бомбардир в истории НХЛ.
    • Россиянин играет в НХЛ с 2005 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +53317

      MaxRnD 57 минут назад

      Шмурнов и без этих пассажей всегда был днищем

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