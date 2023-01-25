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    Каррера: «Теперь состав «Спартака» укомплектован. Клуб готов бороться с «Зенитом»

    Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал последние трансферы московского клуба.

    «Пришли Дуарте и Тавареш – теперь состав «Спартака» укомплектован. Клуб готов бороться с «Зенитом» в РПЛ», – сказал Каррера.

    • Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.
    • «Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2514

      Челнинец 57 минут назад

      я бы еще в нападение быстрого напа приобрел бы, чтоб мог убежать от защитников и вы йти один на один, Соболь и Шамар два лба медлительных, Бальде пока не ясно кто он и что он.

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