Каррера: «Теперь состав «Спартака» укомплектован. Клуб готов бороться с «Зенитом»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал последние трансферы московского клуба.
«Пришли Дуарте и Тавареш – теперь состав «Спартака» укомплектован. Клуб готов бороться с «Зенитом» в РПЛ», – сказал Каррера.
- Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.
- «Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
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Источник: «Чемпионат»