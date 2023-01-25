Каррера: «Теперь состав «Спартака» укомплектован. Клуб готов бороться с «Зенитом»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал последние трансферы московского клуба.

«Пришли Дуарте и Тавареш – теперь состав «Спартака» укомплектован. Клуб готов бороться с «Зенитом» в РПЛ», – сказал Каррера.

Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.

«Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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