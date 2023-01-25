Орещук: «Не надо шутить на тему достижений Кокорина на Кипре. Там чемпионат не слабее РПЛ»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил результативность форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

— На тему достижений Кокорина на Кипре шутить не надо. Думаете, там чемпионат слабее российского? Я так не скажу. Первые пять команд в Лиге Кипра — довольные сильные. И тот, кто шутит по поводу уровня кипрского футбола, пусть мяч возьмет, и попробует там сыграть.

— Это вы к тому, что на Кипре тоже надо уметь забить?

— Даже во второй лиге надо уметь забить. Посмотрите, у нас нападающие больше десяти голов за сезон не забивают. У Кокорина – семь голов в 15 матчах за «Арис». Отличный результат. В каждой второй игре, получается, голы забивает. В последнем матче они обыграли «Аполлон». Между прочим, «Аполлон» — чемпион прошлого сезона, играет в еврокубках. Еще раз повторю: ведущие команды Кипра сравнимы по мастерству с нашими. За тройку в РПЛ боролись бы спокойно.

Кокорин летом должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.

«Арис» хочет сохранить Кокорина.

Россиянин – участник ЧМ-2014.

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