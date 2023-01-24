Тренер «Оренбурга»: «Нынешний «Зенит» мог бы пройти несколько стадий в плей-офф ЛЧ»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка считает, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне.

— «Зенит» — чемпион?

— Да, конечно. Думаю, в этом году «Зенит» не догнать, уровень команды заметно выше, чем у соперников.

К сожалению, сейчас российские клубы не представлены в Лиге чемпионов. На мой взгляд, такой «Зенит» вполне мог бы не только побороться за выход из группы, но и сделать несколько шагов в плей‑офф.

Понятно, что если бы «Зенит» попал в группу с «Барселоной», «Интером» и «Баварией», то выйти было бы очень тяжело, но при других раскладах — вполне реально.

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