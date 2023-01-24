Юран: «Будем ждать, пока УЕФА через год продлит отстранение? Да пошли они на три буквы»

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал новость о том, что УЕФА продлил отстранение российских команд от международных турниров.

— Для меня нет ничего удивительного. А что вы ожидали? Что мы питаем иллюзии? Это будет продолжаться. Год пройдет — еще на год продлят.

— Только окончание украинских событий может активизировать этот процесс?

— Причем тут это и спорт?

— Россию отстранили от турниров УЕФА в связи с этими событиями.

— У нас отстранили всех спортсменов.

— Как вы считаете, стоит ли теперь активизировать переход РФС в Азию?

— Это решать руководителям, но в любом случае надо что-то думать, чтобы проходили соревнования и мы могли в них участвовать. Должно быть самоуважение.

Что, мы будем сейчас сидеть, плакаться и ждать, пока УЕФА через год еще продлит отстранение? Да пошли они на три буквы. Не хотят нас там видеть – ради бога. Нужно собираться и организовывать какие-то турниры. Есть Китай, Саудовская Аравия, Катар, Белоруссия, Иран.

— Было еще предложение подать заявку на участие в Кубке Америки.

— Это нужно прорабатывать. Почему нет? Внутренний чемпионат — это хорошо. Мы должны заняться своим хозяйством. У нас – 160 миллионов, а мы натурализовывали иностранцев. Дожили.

Но международные соревнования – это цель для любого спортсмена. Не нужно питать иллюзий, что через год нам разрешат выступать. Не разрешат. Надо прорабатывать новые турниры и идти дальше. Ничего страшного в этом нет.

Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.

Решение об отстранении действует с конца февраля.

Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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