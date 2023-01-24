Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    3 За какую сборную этот футболист играл в Катаре?
    За какую сборную этот футболист играл в Катаре?

    Юран: «Будем ждать, пока УЕФА через год продлит отстранение? Да пошли они на три буквы»

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал новость о том, что УЕФА продлил отстранение российских команд от международных турниров.

    — Для меня нет ничего удивительного. А что вы ожидали? Что мы питаем иллюзии? Это будет продолжаться. Год пройдет — еще на год продлят.

    — Только окончание украинских событий может активизировать этот процесс?

    — Причем тут это и спорт?

    — Россию отстранили от турниров УЕФА в связи с этими событиями.

    — У нас отстранили всех спортсменов.

    — Как вы считаете, стоит ли теперь активизировать переход РФС в Азию?

    — Это решать руководителям, но в любом случае надо что-то думать, чтобы проходили соревнования и мы могли в них участвовать. Должно быть самоуважение.

    Что, мы будем сейчас сидеть, плакаться и ждать, пока УЕФА через год еще продлит отстранение? Да пошли они на три буквы. Не хотят нас там видеть – ради бога. Нужно собираться и организовывать какие-то турниры. Есть Китай, Саудовская Аравия, Катар, Белоруссия, Иран.

    — Было еще предложение подать заявку на участие в Кубке Америки.

    — Это нужно прорабатывать. Почему нет? Внутренний чемпионат — это хорошо. Мы должны заняться своим хозяйством. У нас – 160 миллионов, а мы натурализовывали иностранцев. Дожили.

    Но международные соревнования – это цель для любого спортсмена. Не нужно питать иллюзий, что через год нам разрешат выступать. Не разрешат. Надо прорабатывать новые турниры и идти дальше. Ничего страшного в этом нет.

    • Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.
    • Решение об отстранении действует с конца февраля.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Колосков: «Встреча РФС с УЕФА – это уже действие рабочей группы»
    Символическая сборная россиян из европейских лиг по версии Transfermarkt 1
    Стало известно, в какой европейской стране играет больше всего россиян 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:10
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11410

      alex1951 24 минуты назад

      Тема не раскрыта...Какие 3 буквы? Юран общественный чел,так что просим внести ясность))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1536

      Artemka444 1 час назад

      Так правильно говорит, нехер слушать эти пендосов!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4203

      mutabor0992 1 час назад

      А еще топнул ножкой и погрозил кулачком...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11